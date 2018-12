Vortrag zum Thema Tierrecht

Reilingen.Die Volkshochschule Hockenheim veranstaltet am Montag, 10. Dezember, 19 Uhr, im Hauptgebäude der Schiller-Schule, Eingang 2, Zimmer 27/EG, einen Rechtsvortrag zum Thema „Tierrecht (Tierkauf, Halterhaftung)“. Referent ist Frank Richter.

Der Vortrag informiert über Rechte und Pflichten der Kaufvertragsparteien, Möglichkeiten der Vertragsgestaltung, Ansprüche des Käufers bei auftretenden Problemen und deren Durchsetzung. Ebenso soll auf Rechtsfragen in Bezug auf die Tierhalter- und Tierarzthaftung eingegangen werden: Was passiert, wenn der Hund den Briefträger beißt, das Pferd auf die Autobahn rennt oder die Brieftaube in ein Flugzeugtriebwerk gerät? Muss man eine erfolglose Heilbehandlung beim Tierarzt bezahlen? Der Vortrag wendet sich vornehmlich an private Tierhalter. Bei Interesse kann auch die Verkäufer- oder Tierarztseite stärker beleuchtet werden. vhs

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 04.12.2018