Vorweihnachtliche Stimmung genossen

Reilingen.Kinder können gut improvisieren und aus dem, was sie vorfinden, eine angenehme Atmosphäre gestalten – das war neulich bei der Kommunalen Betreuung zu bewundern. Dazu musste nur der alte, täuschend echte Weihnachtsbaum aus Plastik aus dem Lager geholt werden, schon dachten die Kinder mit und gaben Tipps, welche Baumteile auf welche Weise verbunden werden müssen, dass ein beinahe lebensechter Zimmerschmuck entsteht.

Ganz zu schweigen von der Anordnung der Kerzenbeleuchtung und der Auswahl der passenden Raumecke, da wussten die Kinder sofort, wo der Vorweihnachtsschmuck formvollendet passt. Allmählich entstand ein Winkel in einem der Betreuungsräume, in dem es funkelte und glänzte. Mit viel Liebe zum Detail wurden glitzernde Schmuckkugeln, Herzen, Sterne und Schleifen angebracht, in einer gemeinsamen Tätigkeit entwickelte sich von Kinderhand eine geruhsame, friedliche Ecke, die auf den ganzen Raum angenehm ausstrahlte. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.12.2020