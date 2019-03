Votum für die Zukunft

Reilingen.Nachdem der Gemeinderat bereits der Umwandlung der Schiller-Schule in eine Gemeinschaftsschule zugestimmt hatte, folgte als nächster Schritt die Billigung der erforderlichen Erweiterungsbauten. So wurde ein Anbau an die Schule beschlossen, der eine Mensa mit 150 Sitzplätzen, die im Untergeschoss des Anbaus angesiedelt ist, beinhaltet und in dessen Erdgeschoss die erforderlichen Räume für zwei

...