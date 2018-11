Wärmeverluste erkennen, Energie sparen

Gewinn eingelöst

Mit dem Heli zum Shoppen bei Möbel Höffner

Das erlebt man nicht alle Tage, was Tina Roth am Dienstag genießen durfte: Sie wurde zu Hause in Karlsruhe-Durlach mit einem Helikopter abgeholt und zum Shoppen zu Möbel Höffner nach Schwetzingen geflogen! Obendrauf gab’s noch ...