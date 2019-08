Walch macht Platz für weitere Hasen

Reilingen.„So läuft der Hase . . .“ – das ist der Slogan der Gemeinde, den man, bezogen auf ihr Wappentier, an den Ortseingängen lesen kann. Dass die Reilinger ihr Wappentier so lieb gewonnen haben, dafür, so der Sammler und Gründer des Deutschen Hasenmuseums in Eppelheim, Professor Josef Walch, habe er wohl einen kleinen Beitrag geleistet.

Walch, der seinen Lebensmittelpunkt von Reilingen nach Schwetzingen verlegt hat, ist sicher der bekannteste Sammler in diesem Bereich in Deutschland. Dutzende von Zeitungsartikeln, Radiofeatures, Fernsehfilmen und mehr haben seine Sammlung, die er den „Eppelheimer Stallhasen“ gestiftet hat, bekannt gemacht. In Reilingen befindet sich (im kleinsten Haus der Hauptstraße) eine weitere Sammlung mit rund 2000 Objekten, die der Künstler und Kunstwissenschaftler Walch in den vergangenen Jahren zusammengetragen hat.

„Mit dieser Sammlung, die sich von der Eppelheimer Sammlung – diese Sammlung ist zur Zeit im Archiv und soll im kommenden Jahr neu präsentiert werden – stark unterscheidet, verfolge ich ein anderes Ziel. Ich sammle vor allem kleinformatige Figuren, Postkarten, Bilder, Werbeartikel und Bilderbücher“, so Walch. Das Ganze sehe wie eine „Wunderkammer“ aus und er habe die Idee, das „kleinste Museum Deutschlands in Reilingen zu präsentieren – dem Hasen gewidmet.“

So war es für Walch eine große Freude, als er vor wenigen Wochen von Familie Lambertz (Köln) das Angebot erhielt, deren rund 500 kleinformatige Hasen-Objekte umfassende Sammlung in seine Reilinger Sammlung zu übernehmen.

Die Lambertz-Sammlung wurde über lange Zeit aus allen Kontinenten der Welt zusammengetragen von Afrika bis China, sie sind aus Glas, Stein, Metall, Stoff, Holz, allen erdenklichen Materialien und vielfältigsten Ausdrucksformen. Nun stehen sie in Reilingen und haben hier mit weiteren 2000 Objekten eine neue Heimat gefunden.

Ein Ausschnitt der Sammlung ist im Kindergarten „Haus der kleinen Hasen“ zu sehen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 12.08.2019