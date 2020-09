Waldgeister grüßen von Baumstämmen

Reilingen.Die Sommerferien nähern sich dem Ende, aber die Kinder der Ferienbetreuung fühlen sich bis zuletzt pudelwohl in ihrem „Feriendomizil Schule“. Nicht selten werden die Eltern mit den Worten „Ich möchte noch etwas bleiben begrüßt“, denn das Spielen und die täglichen Aktionen sind ganz nach den Vorstellungen der Kinder.

Ganz hoch im Kurs stehen dabei die Schnitzeljagden und die Fahrradtouren, da möchte jeder einmal dabei sein. So führte eine Fährte bei der Schnitzeljagd in Ferienwoche Nummer fünf zum Rathaus. Dort wollten die Kinder ihrem Bürgermeister einen Gruß hinterlassen und verwandelten sich in Künstler.

Sie malten die Schule, den Schulhof und schrieben stolz „Danke, dass sie unser Bürgermeister sind. Liebe Grüße, die Kommunale Betreuung“ auf den Parkplatz am Rathaus. Auf dem Weg zu einem Termin kam Stefan Weisbrod in den Genuss den kleinen Künstlern zuzuschauen und sich freudig bei ihnen zu bedanken.

Neben den Fahrradtouren nach Neulußheim und Hockenheim durften die Ferienkinder basteln, malen und gestalten. Dabei entstanden T-Shirts, tolle Gipsfiguren und jede Menge Armbänder und Schlüsselanhänger. Zum Abschluss der Woche stand ein Besuch auf dem Spielplatz in der Wörschgasse an, und auch das freie Spielen auf dem Schulhof gehörte zu den Aktivitäten. kb

