Wanderer im Farbenrausch

Reilingen.Für eine spätherbstliche Tour der TBG-Wanderer hatten Erika und Reinhard eine Strecke am Fuße der Kalmit ausgewählt. Als eingefleischte Pfalzwanderer gelang ihnen damit der große Wurf. Nach heftigem Regen in der Nacht zuvor zeigte sich der Himmel den ganzen Tag über in reinstem Azur.

Durch eine Farborgie von herbstlichen Tönungen führte die Tour von Maikammer-Alsterweiler durch die Weinberge und den Pfälzerwald. Auf verschlungenen Pfaden, vorbei am Selbstbedienungshäusel des „Haus am Berg“, ging es über steile Treppen und gepflasterte Wege stetig aufwärts. Polster von Esskastanien und raschelndes Herbstlaub machten das Wandern zum Genuss.

Einen solchen gab es dann auch im Zeter Berghaus. Vor allem der Spätburgunder zu typisch Pfälzer Gerichten wie Spießbraten und Germanenspieß oder Fleeschknepp fand großen Anklang. Am Ende der Tour, nach etwa zehn Kilometern Wanderstrecke, trat man hochzufrieden die Heimfahrt an – mit großem Lob an die Wanderführer. fs

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 19.11.2018