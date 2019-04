Wappentier der Gemeinde schnürt Fußballschuhe

Reilingen.Kreativität ist bei den Fußballern des SC 08 scheinbar in den Genen eingepflanzt. So ist es nicht verwunderlich, dass vor einigen Wochen in großer Runde das neue Vereinsmaskottchen „SCotty“ vorgestellt wurde. „Scotty“, ein Wortspiel aus SC (Sportclub) und otty (acht) passt zum Wappentier der Gemeinde , die den Hasen seit Jahrhunderten hierzu erkoren hat.

Passend zu den Osterfeiertagen hat der SC 08 nun Plüschhasen geordert, damit das Osterfest für die vielen Kinder, die es mit dem SC 08 halten, in schöner Erinnerung bleibt. „Über 40 Hasen haben schon nach kürzester Zeit einen Abnehmer gefunden und es hoppeln noch einige Hasen im Lager herum“, sagt „Hasen-Verwalter“ Marco Flach. Für nur 15 Euro könnten die kleinen „Scottys“ geordert werden, das Geld fließt in die Jugendabteilung der Kicker.

Entstanden war die Idee eines Maskottchens auf der Winterfeier des SC 08 Reilingen im Januar auf Initiative der Familie Ditsch. Innerhalb kurzer Zeit hatte sich ein Sponsor bereiterklärt, ein solches Projekt zu unterstützen, und so dauerte es nicht lange, bis das Maskottchen unter den neugierigen Augen von Bambinis, F-Jugend-Spielern, Eltern, Trainern, Vorstandsmitgliedern, Christoph Krammer vom gleichnamigen Autohaus als Sponsor des Maskottchens, Astrid Wörner und Bürgermeister Stefan Weisbrod mit einem Imagefilm präsentiert wurde. „Das ist in der Region als Amateurverein sicher eine Ausnahme und ich freue mich über das Maskottchen“, sagte der Vorsitzende Uli Kief.

Nach dem ersten Ansturm wollte auch Stefan Weisbrod seine Glückwünsche aussprechen. Er überreichte „Scotty“ die Reilinger Gemeindefahne und verkündete, stolz darauf zu sein, dass der SC 08 einen Hasen als Maskottchen auserwählt habe, da dies auch das Tier der Gemeinde sei.

Seinen nächsten Auftritt wird „Scotty“ beim Pfingstcamp des SC 08 im Juni haben. wy

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 18.04.2019