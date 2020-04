Wasserleitungen geöffnet

Reilingen.Die Wasserleitung in der Freizeitgartenanlage „Herten“ wird ab Dienstag, 21. April, wieder geöffnet. Voraussetzung ist, dass alle Wasseruhren in den Kleingärten eingebaut wurden. Die Gemeinde bittet die Kleingärtner, ihre Wasseruhren bis spätestens Samstag, 18. April, in ihre Kleingärten einzubauen.

Um eine problemlose Öffnung der Wasserleitung gewährleisten zu können, wird am Montag, 20. April, ein Mitarbeiter des Bauhofs den Einbau der Wasseruhren überprüfen, weshalb die Gartentüren nicht verschlossen sein sollten.

Aufgrund der aktuellen Situation dürfen keine Grillpartys in den Parzellen stattfinden. zg

