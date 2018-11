Wasserpreis steigt schrittweise

Reilingen.„Wer es noch nicht gemerkt hat, weiß es spätestens jetzt: Die Freien Wähler haben den Wahlkampf eröffnet.“ Anders konnte sich SPD-Sprecher Dieter Rösch bei der Gemeinderatssitzung am Montagabend nicht erklären, dass die FW die Erhöhung der Grundgebühren für die Wasserversorgung nicht mittragen wollten, obwohl das Gesamtpaket zur Neufestsetzung der Benutzungsgebühren in mehreren Sitzungen besprochen worden war. Die Fraktionen von CDU, SPD und FDP verabschiedeten dieses Gesamtpaket mit zehn Stimmen gegen die fünf der Freien Wähler. Die beiden Gemeinderäte der Grünen nahmen nicht an der Sitzung teil.

Außer Sprecher Peter Geng und seinen Fraktionskollegen sah keiner eine Alternative zur Anhebung, die Bürgermeister Stefan Weisbrod als „zumutbar und mäßig“ bezeichnete: „Wir bleiben auf einem zumutbaren Level.“ Die Verbrauchsgebühr steigt zum 1. Januar 2019 um 10 Cent auf 1,30 Euro pro Kubikmeter und wird im Folgejahr um weitere 10 Cent auf 1,40 Euro pro Kubikmeter angehoben. Grund der Preissteigerung sind, wie am Samstag berichtet, Verluste, die 2016 (85 000 Euro) und 2017 (58 000 Euro) aus der Wasserversorgung entstanden sind, aber auch unaufschiebbare weitere Sanierungen.

Wasserverbrauch sinkt stetig

Kämmerer Christian Bickle unterstrich einleitend: „Die Wassergebühren decken lediglich die Aufwendungen, es gibt keine Gewinne und keine Konzessionsabgabe.“ Die Kosten für einen Kubikmeter Wasser liegen Bickles Angaben zufolge aktuell bei der Hälfte des Durchschnittspreises der Bundesrepublik. Der Wasserverbrauch sinke im Schnitt jedes Jahr, die verbrauchsunabhängigen Fixkosten bleiben. Wenn die Grundgebühr nicht angehoben würde, müsse der Kubikmeterpreis auf 1,50 Euro steigen. Der Durchschnittspreis im Rhein-Neckar-Kreis liege bei 1,82 Euro pro Kubikmeter.

Peter Geng sprach von „teilweise exorbitanten Erhöhungen für Zähler, die schon lange installiert und über die Gebühren bezahlt sind“, dies könne dem Bürger nicht aufgebürdet werden, damit seien die Freien Wähler nicht einverstanden.

Peter Kneis (CDU) verwies auf die Verluste, die die Gemeinde bei der Wasserversorgung gemacht habe. Er befürchtete, dass der Gemeinderat etwas zu optimistisch an die Gebührenkalkulation herangehe und seinem Nachfolgegremium nach der Kommunalwahl 2019 die Entscheidung über eine deutlichere Erhöhung aufbürden könnte.

Gegenfinanzierung gefordert

Dieter Rösch (SPD) unterstrich, es gefalle keiner Fraktion, die Bürger mit höheren Gebühren zu belasten, doch es gelte, Versäumnisse aus der Vergangenheit aufzuholen. „Die Situation ist schlechter, als sie bisher dargestellt wurde.“ Das habe verschiedene Ursachen, neben den Verlustvorträgen müssten ständig gestiegene Normen eingehalten werden. Wenn die Freien Wähler das Gesamtkonzept nicht mittragen, sollten sie erklären, wie sie den Verzicht auf die Erhöhung der Grundgebühr gegenfinanzieren wollen.

„Die Gebührenkalkulation soll kostendeckend sein, doch wir schieben seit Jahren Verluste vor uns her“, sagte Jens Pflaum (FDP), der betonte, dass Wasser „ein wertvolles Gut ist, das seinen Preis hat.“ Wenn die Gebühren nicht kostendeckend seien, müsste der Ausgleich aus dem Kernhaushalt kommen.

Das griff Geng auf: „Der Haushalt ist sehr gut aufgestellt.“ Die Gemeinde könne nicht alle baulichen Maßnahmen, die im Umfeld des Eigenbetriebs Wasser anfallen, in die Grundgebühr einrechnen, fand er. „Warum sollen wir den Bürger so starken Erschwernissen aussetzen?“ Dieter Rösch nannte diese Haltung „Vogel-Strauß-Politik: Wir können der Verantwortung für Verluste nicht dadurch entgehen, dass wir sie negieren.“ Peter Kneis erinnerte: „Wir reden über 80 Cent pro Haushalt und Monat.“

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 14.11.2018