Weber waren die Namensgeber

Reilingen.Es war höchste Zeit für eine Veränderung: Farbiger und blumiger soll es werden, das „Kattunische Eck“ an der Kreuzung der Hockenheimer Straße und der Hauptstraße. In diesen Tagen wurde dazu der unansehnliche Heckenbewuchs entfernt. Die Neugestaltung soll eine Rasenfläche genauso berücksichtigen wie ein farbiges Blumenband als jahreszeitliche Wechselbepflanzung.

Der raumprägende Götterbaum soll erhalten bleiben, die Totholzanteile sollen mittels eines Pflegeschnitts entfernt werden. Auch der „Kiosk am Eck“ mit seiner Betreiberin Laura Kallen wird in die Neugestaltung miteinbezogen und erhält eine etwas größere gastronomische Außenfläche.

Kallen war es auch, die den unansehnlichen Platz im August im Technischen Ausschuss zum Thema machte. Womit sie bei Bürgermeister Stefan Weisbrod und den Fraktionen offene Türen einrannte. Von einem Schandfleck war in den Stellungnahmen zu hören und davon, dass endlich etwas geschehen müsste. Empfohlen wurde vom Rat eine pflegeleichte Bepflanzung und geeinigt wurde sich auf das Konzept , das nun ungesetzt wird.

Haus der Kirchendiener

Bleibt die spannende Frage, woher das „Kattunische Eck“ seinen Namen hat. Die Erklärung findet sich in der Ortsgeschichte. Wo heute der Kiosk steht, stand früher ein im Jahr 1613 errichtetes Gebäude, das ab 1836 als katholisches Schulhaus samt Lehrerwohnung diente. 1968/69 wurde es zur Entschärfung der Kreuzung mit der damals durch den Ort verlaufenden Bundesstraße abgerissen. Es war ein Teil eines Gebäudekomplexes, der seit Mitte des 19. Jahrhunderts als „Kattunisches Eck“ in der Bevölkerung überliefert ist. Gegenüber, auf dem Rathausplatz, befand sich früher die alte Wendelinskirche – Kirchendiener und Schuldiener hatten ihre Wohnung im „Kattunischen Eck“. Viele der Kirchendiener waren von Beruf Weber, betrieben ihr Handwerk im Mesnerhaus, stellten Kattun, Gewebe aus Baumwolle, her.

Weshalb das Eck, auch als „katholisches Eck“ bezeichnet, wohl seinen Namen weghatte, zum „kattunischen Eck“ wurde. zg/aw

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 20.02.2019