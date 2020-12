Weihnachtswichtel wollen im Ort gefunden werden

Reilingen.Um den Familien der Kindergartenkinder das Warten auf Weihnachten etwas leichter zu machen, haben die Erzieherinnen im Kindergarten St. Anna kleine Weihnachtswichtel engagiert, die sich für die Einrichtung im ganzen Dorf versteckt haben, heißt es in einer Mitteilung der Einrichtung.

Der erste Wichtel begrüßt die Besucher an der Eingangstür der Betreuungseinrichtung. Die restlichen Gesellen verstecken sich an geheimen Orten, die sie niemandem verraten haben. Deswegen braucht der Kindergarten die Hilfe von suchfreudigen Familien in Reilingen und im Umkreis, um die Wichtel zu finden. Die Familien sollen mit ihren Kindern auf die Suche durch das ganze Dorf gehen. Wenn sie einen Wichtel gefunden haben, schießen sie ein fröhliches, lustiges oder kreatives Foto von sich, den Kindern und dem Weihnachtswichtel und werfen dieses entweder ausgedruckt in den Briefkasten des Kindergartens oder schicken es per E-Mail an die Adresse kiga.stanna@seelsorgeeinheit-hockenheim.de

Die Wichtel sollten die Finder jedoch stehen lassen, damit andere Familien auch noch ihr Glück versuchen können. Jedermann mit Weihnachtsvorfreude ist eingeladen mitzumachen! Die Fotos werden am Eingang von St. Anna ausgehängt und in der Schwetzinger Zeitung veröffentlicht, damit jeder sie bestaunen kann. Wer mitmachen will, hat noch bis Montag, 21. Dezember, die Gelegenheit dazu. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 14.12.2020