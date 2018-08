Weinfest wird vorbereitet

Reilingen.Mit drei Veranstaltungen im September melden sich die Freien Wähler aus der Sommerpause zurück. Am Freitag, 21. September, um 17 Uhr laden sie zu einer Betriebsbesichtigung der Firma Großhans Gemüsebau ein. Unternehmer Carsten Großhans stellt seinen Betrieb vor, im Anschluss wird unter anderem der landwirtschaftliche Verkehr auf den Reilinger Straße thematisiert. Zu dieser Veranstaltung ist eine Anmeldung unter der Telefonnummer 0162/3 05 51 01 erforderlich.

Bereits am Montag, 10. September, um 20 Uhr lädt die FW-Fraktion zur öffentlichen Fraktionssitzung, in die Gaststätte Vogelpark ein. Wie immer sind interessierte Reilinger Bürger willkommen, sich an der Gemeindepolitik zu beteiligten oder mitzureden.

Die weiteren monatlichen Termine sind am 8. Oktober, 5. November und 26. November, jeweils eine Woche vor der Gemeinderatssitzung. Die FW-Gemeinderäte Peter Geng, Peter Hancke, Patricia Malcher, Sabine Petzold, Klaus Schröder und Silvia Vögtle sind aber nach wie vor auch unter den bekannten Telefonnummern erreichbar.

Ende September laden die Freien Wähler, wie in jedem Jahr, zum „Weinfest in der Scheuer“ auf den Fröschauhof/Brennerei Schröder ein. Musikalische Höhepunkte sind am Freitag, 28. September, die Dubbeglas-Brieder mit ihrem spektakulären Schorlerock und am Samstag, 29. September, Hermanns Musikanten, die ordentlich für Stimmung sorgen. sp

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 29.08.2018