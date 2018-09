Weißwurst und Musik

Reilingen.Die Gemeinde lädt zum sechsten Mal alle Reilinger Senioren ab 65 Jahren zum Weißwurst-Frühschoppen ein. Unter dem Motto „O’ zapft is , auf geht’s zum Weißwurst-Frühschoppen der Gemeinde“ findet die Veranstaltung am Donnerstag, 11. Oktober, um 11 Uhr in der weiß-blau geschmückten Mehrzweckhalle der Fritz-Mannherz-Hallen statt.

Die musikalische Umrahmung der Veranstaltung übernehmen die Gesangsgruppe „Mir5“ aus Kirrlach, die Blaskapelle „Hermann’s Musikanten“ sowie Mundartsänger aus Reilingen, Charly Weibel.

Alle Reilinger Senioren ab 65 Jahren sind eingeladen bei Musik, Bier, Weißwurst und Brezel und vielleicht auch passend zum Oktoberfest-Ambiente gekleidet, ein paar nette Stunden miteinander zu verbringen. Das schönste Dirndl und die schönste Lederhose werden prämiert.

Anmeldungen zu der Veranstaltung nehmen Ute Heger, Zimmer 114, Telefon 95 21 12, Sandra Schmidt, Zimmer 114, Telefon 95 21 32 und Uwe Schuppel, Zimmer 114, Telefon 952-113, bis spätestens Freitag, 5. Oktober, entgegen. zg

