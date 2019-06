Weitere Fläche für Möbelhaus abgelehnt

Reilingen.Auf Widerstand im Technischen Ausschuss stießen die Pläne eines örtlichen Möbelhauses, eine Ausstellungsfläche für Gartenmöbel genehmigen zu lassen. Die im rückwärtigen Grundstücksbereich bereits angelegte Ausstellungsfläche überschreitet die im Bebauungsplan ausgewiesene Baugrenze auf einer Länge von rund 46 Metern und einer Breite von 5,45 Metern, somit um rund 251 Quadratmeter.

Im Technischen Ausschuss waren sich die Gemeinderäte einig, dem unbegründeten Befreiungsantrag nicht zu entsprechen, und auf konsequente Einhaltung der Bebauungsplan-Inhalte zu bestehen. Damit blieb das Gremium bei seiner schon in Vorjahren angekündigten Linie, künftig keine weiteren Ausnahmen oder Befreiungen von den Vorgaben des maßgebenden Bebauungsplanes für die gewerblich genutzte Fläche zu akzeptieren. Bestätigt fühlen dürfen sich die Anwohner, die im Genehmigungsverfahren Einwände geltend gemacht haben.

Aus dem Technischen Ausschuss wurde moniert, dass die Ausstellungsfläche trotz frühzeitiger Hinweise und behördlichem Baustopp fertiggestellt werden konnte. Auch sei man nicht bereit, sich durch vollendete Tatsachen von der eingenommenen Rechtsposition abbringen zu lassen.

Vergleichbare Größenordnung

Im unverplanten Innenbereich befindet sich das Anwesen in der Hauptstraße 188. Das seitherige Einfamilienhaus soll zu einem Mehrfamilienhaus mit drei Wohneinheiten umgebaut, erweitert und saniert werden. Nach Beurteilung des Technischen Ausschusses können alle maßgebenden Parameter zum Einfügen in die Umgebungsbebauung als erfüllt angesehen werden. Auch die Anzahl von drei notwendigen Stellplätzen ist nachgewiesen. Das Votum des beschließenden Ausschusses fiel deshalb einstimmig zugunsten des Antragstellers und für das Vorhaben in der Hauptstraße aus.

Der Eigentümer eines Anwesens „Am Feldrain“ will einen Sichtschutz von 1,80 Meter Höhe erstellen. Damit soll eine acht Meter breite Lücke zwischen Haus und Nachbargrenze zum Schutz der Privatsphäre, aber auch aus Sicherheitsgründen komplett geschlossen werden.

Der Antrag auf Befreiung von den Vorgaben des Bebauungsplanes erhielt einstimmig das erforderliche Einvernehmen des Technischen Ausschusses, obwohl es sich formal um eine bauordnungsrechtliche Angelegenheit handelt, die allein in die Zuständigkeit der Baurechtsbehörde Hockenheim fällt.

Lediglich zur Kenntnis genommen haben die Ratsvertreter die Entwürfe von Bauleitplänen der Nachbargemeinden Neulußheim und Hockenheim.

Die „Schickard-Gemeinde“ will damit für eine Fläche von 1,45 Hektar Baurecht schaffen und neuen Wohnraum im Westen des Gemeindegebiets in Form von Einzel- und Doppelhäusern mit zwei bis drei Geschossen ermöglichen.

Die Große Kreisstadt will für den Neubau einer Pflegeheimeinrichtung mit etwa 100 Pflegeplätzen und 30 Einheiten für betreutes Wohnen sowie einen ambulanten Pflegedienst den Weg bereiten.

Das 12 590 Quadratmeter umfassende Plangebiet liegt am südwestlichen Stadtrand von der Großen Kreisstadt Hockenheim, zwischen der Wohnbebauung „Biblis, 2. und 3. Gewann“ und der Landesstraße 723, von dieser abgetrennt durch eine Lärmschutzwand.

Nicht anfreunden wollte sich der Technische Ausschuss mit dem gezeigten Interesse der Stadt Hockenheim, für dieses Bauprojekt eine Versickerungsfläche auf einem südlich der L 723 angrenzenden Gemeindegrundstück auf Gemarkung Reilingen anzulegen. Die Fläche ist derzeit mit diversem Gehölz bepflanzt und Bestandteil der Biotopvernetzungskonzeption. Zudem befindet sich dort ein landwirtschaftlicher Beregnungsbrunnen.

Biotopvernetzung hat Vorrang

Mittlerweile habe die Stadt Hockenheim selbst erkannt, so Bürgermeister-Stellvertreter Peter Geng, dass sich die angedachte Nutzung nicht mit der Biotopvernetzungsplanung vereinbaren lässt. Vorsorglich fasste der Technische Ausschuss dennoch den Beschluss, die Fläche nicht zum Versickern von Oberflächenwasser bereitzustellen, sondern der Biotopvernetzung Vorrang einzuräumen.

Einer Information von Bürgermeister-Stellvertreter Peter Geng war zu entnehmen, dass die Gemeinde am 16. April einen formellen Bauantrag für das zweite Obergeschoss des Schulanbaus gestellt hat. Ausnahmen und Befreiungen waren nach einer ersten Vorprüfung nicht in Anspruch zu nehmen.

Ratsmitglieder setzen Akzente

Einmal mehr nutzten die Ratsmitglieder die Fragemöglichkeit zum Schluss des öffentlichen Sitzungsteils, um ohne das Korsett der Tagesordnung diverse Themen aufzugreifen. Agnés Thuault-Pfahler (CDU) erkundigte sich, wann die beschädigten Fenster der Schule erneuert werden.

Einem Hinweis von Anette Schweiger (CDU) zufolge, fühlen sich Erwachsene und auch Kinder vom Verhalten eines älteren Herrn belästigt, der im Ortskern um Geld bettelt und auch des Diebstahls bezichtigt wird. Anna-Lena Becker (Grüne) beanstandete, dass beidseits parkende Fahrzeuge den Verkehrsfluss im Verlauf der Umleitungsstrecke „Am Nachtwaidweg“ und „Graf-Zeppelin-Straße“ behindern. Sabine Petzold (Freie Wähler) nahm an Fahrzeughaltern Anstoß, die trotz eindeutigem Verbot ihr Auto an der Einmündung Speyerer Straße verkehrsbehindernd abstellen und den nahe gelegenen öffentlichen Parkplatz ungenutzt lassen.

Von Sabine Petzold und Heinrich Dorn (SPD) wurde das Abstellen von beschlagnahmten Schrottfahrzeugen auf dem ehemaligen Kläranlagen-Gelände missbilligt. Die nächtliche Lichtverschmutzung durch das „schreckliche Blau“ (Zitat Anwohner) der neuen Beleuchtung des südlichen Verkehrskreisels thematisierten Anna-Lena Becker und Sabine Petzold. jd

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 17.06.2019