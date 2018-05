Weltmeister fährt mit um den Sieg

Anzeige

Reilingen ist für die Fahrer gleich aus zwei Gründen eine Pflichtveranstaltung im Turnierkalender. Zum einen sind die Voraussetzungen aus sportlicher Sicht optimal und zum anderen lockt das leckere Essen, insbesondere die Spargelgerichte, die Teilnehmer an. Die Stärkung wird vor allem am Samstag nach der Geländefahrt benötigt, bevor die Ergebnisse ab 20.30 Uhr an der Bar gefeiert werden können. Hoffentlich ausgeschlafen geht es dann am Sonntag in die letzte der drei Teildisziplinen, das Kegelfahren. Im Anschluss findet die Siegerehrung mit anschließender Ehrenrunde statt.

Auch Besucher können die Ehrenrunde in diesem Jahr live auf der Kutsche miterleben. Der Reitverein verlost nämlich zwei Plätze. Einzelheiten und wie man teilnehmen kann, finden Interessierte auf der Homepage des Vereins. awa/zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 11.05.2018