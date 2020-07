Wer hat die schönsten Blumen?

Reilingen.„Wo Blumen blühen, da lächelt die Welt“. Diese Worte von Ralph Waldo Emerson, einem der bedeutendsten amerikanischen Philosophen, beherzigen in jedem Jahr viele Bürger aufs Neue. Sie sorgen mit herrlichen Garten- und Balkonpflanzen für eine blühende Gemeinde und setzen an allen Ecken farbliche Akzente. Sie geben der Gemeinde auch und gerade in Krisenzeiten ein lebensfreudiges Gesicht und schaffen eine angenehme Ortsatmosphäre, wie die Gemeinde mitteilt.

Die tolle Optik, die ein bepflanzter Ziergarten, Balkon oder Fenstersims zu bieten haben, aber auch der verbesserte Lebensraum für Insekten, haben es verdient, nicht nur von Einheimischen und Gästen bewundert zu werden. Die Gemeinde zeichnet jährlich den schönsten floralen Schmuck im häuslichen Umfeld aus und belohnt den Aufwand mit einer besonderen Preisverleihung.

Der Blumenschmuck-Wettbewerb hat eine lange Tradition und jährt sich zum 37. Mal. Ein unabhängiges Gremium, das sich aus vier erfahrenen Experten zusammensetzt, bewertet bei zwei Rundfahrten die blühenden Oasen in der Gemeinde. Dabei fließen Zusammenstellung der Pflanzen, deren Farbkomposition, Blühfülle, Pflege – und Gesamtzustand sowie die optische Wirksamkeit in die Bewertung mit ein. In zunehmendem Maße werden daneben die anzutreffende ökologische Vielfalt und Bienenfreundlichkeit priorisiert. Zu bewerten sind überschlägig 150 Objekte, wovon 25 mit einer besonderen Auszeichnung rechnen dürfen. Auch die vier schönsten Kleingärten werden belobigt.

Gutscheine für Ehrenamtliche

Zu einer ersten von insgesamt zwei Beurteilungen war die Bewertungskommission in der Besetzung Anneliese Weißbrod-Stohr, Verena Schlager, Uwe Keim und dem OGV-Vorsitzenden Karl Bickle im Ort unterwegs. Auf ihrem kilometerlangen Weg durch die Gemeindestraßen wurden sie von einem Mannschaftstransportwagen mit Herbert Nehiba am Steuer begleitet.

Bevor sich die Gruppe auf den Weg machte, lobte Bürgermeister Stefan Weisbrod den anspruchsvollen ehrenamtlichen Einsatz, der die schönen Seiten der Gemeinde im Blick habe. Als kleines Dankeschön überreichte er die letzten Gastronomie-Gutscheine aus der mittlerweile ausverkauften Aktion „So isst Reilingen“.

Eine weitere Bewertung wird am Mittwoch, 5. August, erfolgen. jd/zg

