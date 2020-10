Wichtige Alltagshilfe

Reilingen.Wer sich mit einem Handicap im öffentlichen Verkehrs-raum bewegt, hat es mitunter nicht leicht. Da kann schon ein zu hoher Bordstein zu einem unüberwindbaren Hindernis werden oder eine Gefahrenstelle sein. Der Gemeinde ist es deshalb ein wichtiges Anliegen, den öffentlichen Raum sukzessive barrierefrei zu gestalten. Bürgermeister Stefan Weisbrod untermauerte diese Absicht bei der Freigabe des östlichen Fußgängerüberweges am Rathausplatz. Dort sorgen jetzt ein beidseits abgesenkter Bordstein und das Beseitigen von Stolperstellen für einen komplikationslosen Straßenübergang. Zudem bietet ein taktiles Pflaster für Sehbehinderte eine praktische Orientierungshilfe.

Einige betagte Bürger waren aus dem häuslichen Umfeld und dem benachbarten Senioren-Pflegeheim am Rathaus zusammengekommen, um sich gemeinsam mit den Betreuerinnen und Vertretern des VdK-Ortsverbandes über die neue Alltagshilfe zu freuen. „Unser Bestreben ist es, wenn sie weiter mobil bleiben und aktiv am Gemeindeleben teilnehmen können“, versicherte Bürgermeister Stefan Weisbrod den dankbaren Gästen. Auch in Zukunft werde sich die Gemeinde dem Thema Barrierefreiheit annehmen und die erkennbaren Defizite abbauen, sagte er zu. Schließlich sei der hindernisfreie Zugang zu öffentlichen Gebäuden und Verkehrswegen ein unverzichtbares Ziel integrativer Kommunalpolitik.

Auch für das Umfeld des neuen Awo-Seniorenzentrums „Am Feldrain“ erkannte Weisbrod noch Ergänzungsbedarf. So könne er sich beispielsweise eine zweite Ruhebank an den Außenanlagen am „Kleinen Hertenweg“ und eine kleinere Überdachung vorstellen.

Auf dem richtigen Weg

„In Reilingen wurde schon viel für die Barrierefreiheit getan“, bestätigte Volker Wunsch als Ortsvorsitzender des VdK-Sozialverbandes. Als größte Selbsthilfeorganisation setzt sich der VdK nachhaltig für die Rechte älterer, behinderter und chronisch kranker Menschen ein. Heute sei es kein Problem, auch mit Einschränkungen im sensorischen und motorischen Bereich in zahlreiche öffentliche Einrichtungen und Veranstaltungsstätten zu gelangen.

Angefangen vom Rathaus und den Fritz-Mannherz-Hallen bis hin zu Arztpraxen, Apotheken, Banken und Kirchen. Auch im öffentlichen Verkehrsraum habe sich einiges zum Besseren gewendet. Bei allen in den vergangenen Jahren von der Gemeinde angegangenen Tiefbauprojekten sei eine Barrierefreiheit mittlerweile Standard.

„Trotz aller lobenswerten Verbesserungen, wie aktuell im gesamten Verlauf der Hockenheimer Straße, gibt es aber immer noch einige Schwachstellen“, erkannte VdK-Schwerbehinderten-Obmann Nikolaus Streck. Beispielsweise seien gerade im Verlauf des mittleren Teils der Hauptstraße noch so manche Querungsstellen nachzubessern. Die tiefen Fugen der Pflasterbänder auf dem Rathausplatz seien für Menschen mit Handicap alles andere als ideal. Auch bei vielen örtlichen Lokalitäten und Einkaufsmöglichkeiten fehle es noch an barrierefreien Zugängen, so Nikolaus Streck. Der VdK werde sich weiter für eine Optimierung einsetzen. „Wir bleiben an dem Thema dran“, sicherte Streck zu. Schon mit kleinen Veränderungen ließe sich viel erreichen. jd

