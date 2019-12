Reilingen.Ob Jesus wirklich in einem Stall, zwischen Ochs und Esel geboren wurde, wissen wir nicht ganz genau. Es wird uns erst aus späteren Überlieferungen berichtet, aber diese Erzählungen schaffen friedvolle Bilder in uns.

„Deshalb ist es auch nicht schlimm, dass hier, im Stall vom Bauern Klaus Schröder, nicht alles perfekt ist. Hier stehen Pferde und keine Esel. Unter uns steht ein Bulle, der schon oft mit uns die Stallweihnacht gefeiert hat, anstatt einem Ochsen, aber es schafft einen schönen Rahmen und das ist wichtig“, sagte Pfarrerin Eva Leonhard, als sie die vielen Besucher am zweiten Weihnachtsfeiertag im Stall begrüßte. „Weihnachten erfüllt unsere Ohren, unsere Augen und unsere Sinne und wir spüren, dass Gott Mensch geworden ist“, fügte sie hinzu. An ihrer Seite stand dabei die Krippe, in der das Jesuskind lag und von süßen kleinen Mädchen zärtlich bewacht wurde, gerade so, wie es vor 2000 Jahren vielleicht die Engel in Betlehems Stall taten.

Zur Freude der Weihnacht gehören auch die vielen schönen Weihnachtslieder. So waren alle dazu eingeladen, gemeinsam in die Lieder „Ihr Kinderlein kommet“, „Stern über Betlehem“ und „Feliz Navidad“ einzustimmen. Unterstützt und begleitet wurde die Gemeinde von der „Christmas-All-Star-Band“ die von Judith Schell, Nadine Bikowski, Julian Hoffmann, Till Pepperkock und Charlotte Auer gebildet wurde und für feierliche Klänge sorgte.

Tiere bemühen sich um das Kind

Passend zu der Stallweihnacht las die Pfarrerin die Geschichte „Wie Ochs und Esel an die Krippe kamen“ vor. Darin rief ein Engel einige Tiere zusammen, um auszuwählen, wer der Heiligen Familie im Stall behilflich sein sollte. Als Erster meldete sich darin der Löwe und brüllte: „Nur ein König ist würdig, dem Herrn der Welt zu dienen.“ Dann erklärten sich viele weitere Tiere bereit, ganz besondere Dinge für das Kind und die Familie tun zu wollen. Sie wollten den Stall schmücken, Hühner stehlen oder Honig besorgen, doch das alles gefiel dem Engel nicht und er entschied sich für den Ochsen und den Esel, denn sie sagten: „ Wir haben nichts gelernt außer Demut und Geduld“.

Wie zur Zustimmung meldete sich Bulle Meiky immer wieder zu Wort und brachte somit die Pfarrerin und auch die Gäste immer wieder zum Lachen. Nach dem Segen, um den Pfarrerin Eva Leonhard für alle bat, sangen alle gemeinsam das schöne Weihnachtslied „O du fröhliche, oh du selige“ und dankten für die schöne Stallweihnacht und die gnadenbringende Weihnachtszeit.

