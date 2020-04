Wiedergeburt als Laub- und Mischwald

Reilingen.Die Corona-Krise beschäftigt Deutschland. Themen, die noch vor wenigen Wochen die Schlagzeilen beherrschten, sind fast völlig in der Versenkung verschwunden. So sind beispielsweise der Zustand des Waldes oder der Klimaschutz aktuell kein Diskussionsthema. Dabei ist die Lage in den Wäldern der Region unverändert dramatisch.

Sämtliche Baumarten leiden unter den schwierigen Wuchsbedingungen auf den nährstoffarmen Sandböden. Dabei forciert der Klimawandel einen schon weit fortgeschrittenen Absterbeprozess im Forst. Schädlinge, wie Borkenkäfer oder Maikäfer, haben bei den geschwächten Bäumen leichtes Spiel und Neophyten können sich ungehindert verbreiten. Stellenweise waren bereits großflächige Stockrodungen als letztes Mittel nicht zu verhindern. Eine solche, schon im Oktober entwaldete, von jeder Wurzel und Grashalm befreite Fläche, lässt die Gemeinde gerade wieder aufforsten.

Ganz in der Nähe der kommunalen Bürgerbegegnungsstätte am „Heidelberger Weg“ werden auf rund 5300 Quadratmeter Gemeindegrund etwa 3500 Jungbäume verpflanzt. Die Dienstleistung erbringen die Forstwirte der Grün-Team-GmbH aus dem oberschwäbischen Eberhardtzell. Sie wird komplett von der Gemeinde finanziert. Die Aktion ist auch Bestandteil der vom Gemeindetag initiierten, landesweiten Klimaschutzkampagne „1000 Bäume für 1000 Gemeinden“, an der alle 54 Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis teilnehmen.

„Die Witterungsbedingungen sind im Moment ideal, um die jungen Bäume in den Boden zu bringen und ihnen dabei die besten Startchancen zu geben“, erklärt Revierförster Gunter Glasbrenner, der seit Jahresbeginn für den Gemeindewald zuständig ist. Er koordiniert und überwacht die Maßnahme.

Strukturwandel als Chance

„Wir setzen dabei ganz auf Baumarten, die besser an die veränderten klimatischen Bedingungen mit längeren Hitze- und Trockenperioden angepasst sind“, führt Glasbrenner aus. Es handle sich dabei vorwiegend um die heimische Traubeneiche, die mit ihrem tiefen Wurzelsystem nicht nur äußerst sturmfest, sondern auch weniger anspruchsvoll bezüglich Bodenkraft und Feuchtigkeit sei. Die sommergrüne Baumart käme sowohl mit trockenem Stein- und Lehmboden, aber auch mit Sandböden gut zurecht und toleriere Nährstoff unterversorgte Standorte. Beigemischt werden Hainbuchen, Feldahorn und Baumhasel.

Allerdings sind die jungen, bis knapp einen halben Meter kleinen Bäumchen beim Rehwild begehrt und müssen auch vor Schwarzwild geschützt werden. Die Pflanzfläche ist deshalb von einem 180 Zentimeter hohen Arcelor-Mittal-Wildzaun-Knotengeflecht umgeben, der etwa 20 Zentimeter in den Boden eingegraben wurde.

Die Neuanlage eines naturnahen Laub- und Mischbestandes erfordert im Gegensatz zu anderen Baumarten einen deutlichen Mehraufwand. Die Jungpflanzen müssen beispielsweise regelmäßig gewässert werden, da sie noch keine Reserven für längere Trockenperioden haben. Die Bewässerung kann problemlos vom Rand der Pflanzfläche aus erfolgen. „Unser Dienstleister verfügt über ein geeignetes Bewässerungssystem, womit die Kulturen zu Beginn der Vegetationszeit schadlos über eine größere Distanz mit der lebenserhaltenden Feuchtigkeit versorgt werden können“, erklärt Glasbrenner. Mittel- und langfristig sollen einheimische Landwirte die Bewässerung übernehmen.

„Unser Wald, wie wir in seither gewohnt waren, wird sich weiter verändern“, ist sich Gunter Glasbrenner bewusst. „Wir tun alles Menschenmögliche, ihm mit einem Strukturwandel hin zu einem naturnahen Laub- und Mischbestand eine Überlebenschance zu geben“. jd

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 15.04.2020