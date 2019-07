Windpark sorgt für Turbulenzen

Reilingen.Mit verschiedenen Anträgen und Bauvorhaben hatte sich der Technische Ausschuss bei seiner letzten Sitzung in der „alten Besetzung“ zu befassen – am Montag wird sich der neue Gemeinderat konstituieren und damit werden auch die Ausschüsse neu besetzt.

Unproblematisch waren zwei Anträge auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans „Herten II“. Für ein Bauvorhaben Am Feldrain hatte der Bauherr eine Überschreitung der sogenannten Grundflächenzahl, die die Über-baubarkeit eines Grundstückes regelt, und der Überschreitung der Baugrenze durch eine Terrasse beantragt. Da beides nur geringfügige Überschreitungen darstellt, konnte problemlos das gemeindliche Einvernehmen erteilt werden.

Etwas mehr Diskussionsbedarf gab bei der Zustimmung zu einem Sichtschutzzaun mit einer Höhe von 1,80 Metern und einer Länge von sieben Metern direkt als Abgrenzung zum öffentlichen Weg bei einem Gebäude Am Feldrain. Doch auch hier stimmte der Ausschuss letztendlich mehrheitlich zu.

Auf der Suche nach Erdöl

Die Gesellschaft „Palatina GeoCon GmbH & Co“ ist seit 2012 Inhaberin einer Erlaubnis zur Suche nach Kohlenwasserstoff-Lagerstätten, also Erdöl und Erdgas. Die Erlaubnis war zeitlich befristet bis Ende März 2019 und beschränkt sich auf ein Erfassungsgebiet mit der Ortsbezeichnung „Neulußheim“. Unter diesem „Oberbegriff“ verbergen sich allerdings Flächen der Gemarkungen Edingen-Neckarhausen, Schwetzingen, Ketsch, Plankstadt, Oftersheim, Hockenheim, Altlußheim, Neulußheim, Reilingen, Oberhausen-Rheinhausen, St. Leon-Rot, Waghäusel und Philippsburg. Besagtes Unternehmen hat jetzt die Verlängerung der Erlaubnis um drei Jahre beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg beantragt.

Der Technische Ausschuss stimmte letztlich zu, erneuerte aber wegen möglicher Auswirkungen auf Grundwasser sowie auf Natur und Umwelt seine bereits 2015 vorgebrachten Bedenken.

Bürgermeister Stefan Weisbrod hatte einige Mitteilungen zu verkünden. Er informierte über den erfolgversprechenden Antrag auf Einführung von „Tempo 30“ in der mittleren Hauptstraße. Mit diesem Lückenschluss gilt dann aus Lärmschutzgründen auf der gesamten Hauptstraße eine Tempobegrenzung auf 30 Stundenkilometer.

Minikreisel für die Hauptstraße

Durch den neuen Kooperationserlass Lärmaktionsplanung Baden-Württemberg wurden die innerörtlichen Lärmgrenzen auf 65 Dezibel bei Tag und 55 Dezibel bei Nacht herabgesetzt. „Mit der Tempobegrenzung können die Lärmgrenzen zum Schutz der Bewohner wieder eingehalten werden. Nach Rückmeldung der Verkehrsbehörde stehen die Chancen auf eine tatsächliche Anordnung gut“, betonte der Bürgermeister.

Für die Sanierung an der Hockenheimer Straße sind die Arbeiten im ersten Bauabschnitt in vollem Gange. Noch vor der zweiwöchigen Sommerpause Anfang August wird der Teil zwischen Hockenheimer Straße, Einmündung Wilhelmstraße und Hockenheimer Straße, Höhe Hausnummer 61,70, asphaltiert. „Somit kann die Kreuzung Wilhelmstraße wieder freigegeben und die Anwohner der Holzrott können entlastet werden“, betonte Bürgermeister Weisbrod.

Diskutiert wurde ein Minikreisel an der Einmündung Hauptstraße und Hockenheimer Straße. Da es einige Änderungen im Rathausumfeld gibt und sich die Zufahrtssituationen teilweise ändern, wäre es eine gute Möglichkeit den Kreuzungsbereich umzugestalten.

Die Straßenbaubehörde des Regierungspräsidiums Karlsruhe befasst sich derzeit intensiv mit den Planungen für den Neubau einer Nordumfahrung des Ortsteils St. Leon der Gemeinde St. Leon-Rot (L 546). Gemeinsam mit der im Jahr 2008 fertiggestellten Umfahrung von Rot soll so eine Gesamtumfahrung von St. Leon-Rot für den überörtlichen Verkehr realisiert werden. Nach Ansicht von Bürgermeister Weisbrod könnte die Umgehungsstraße günstige Effekte auf den Durchgangsverkehr in Reilingen haben, natürlich erst nach Fertigstellung in geschätzt sechs bis acht Jahren.

In Planungen einbeziehen

Besonderen Unmut im Ausschuss ob seines Standortes erregte der geplante Windpark Lußhardt auf den Gemarkungen der Gemeinden Kirrlach, Kronau und Langenbrücken, mit dem sich schon eine Anfrage in der Frageviertelstunde des Gemeinderates beschäftigte. Bürgermeister Weisbrod erläuterte, dass die Gemeinde eine Einbeziehung in das Genehmigungsverfahren beantragt habe und sich mit den Nachbargemeinden hinsichtlich einer Stellungnahme abstimmen will. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 20.07.2019