Wird Licht für Kirchtürme gedimmt?

Reilingen.Vom Rat war angeregt worden, auf der Ostseite des Dorfgemeinschaftshauses einen Behindertenparkplatz auszuweisen. Da dies zu Lasten von zwei Stellplätzen geht, unterbreitete Bürgermeister Weisbrod im Technischen Ausschuss den Vorschlag, das Vorhaben zurückzustellen, bis die Parkflächen auf dem Grundstück Mühlweg/Hauptstraße hergerichtet worden sind.

Nicht einig war sich der Technische Ausschuss, ob denn die nächtliche Beleuchtung der beiden Kirchtürme eingeschränkt werden soll. In der Januarsitzung war ein entsprechender Prüfungsauftrag an die Verwaltung gerichtet worden. Dazu teilte Weisbrod mit, dass ein Anlagenumbau rund 2300 Euro kostet. An Energiekosten könnten dann 150 bis 180 Euro jährlich eingespart werden. Da sich eine Verständigung nicht abzeichnen wollte, kündigte der Bürgermeister eine Entscheidung in der nächsten Sitzung an.

Bei der Fragerunde zeigten die Ratsmitglieder einmal mehr, dass ihrer Aufmerksamkeit kaum etwas entgeht. Thematisiert wurden die scharfkantigen Ecken und ungeeigneten Pflanzen auf dem Herten-Spielplatz (Sabine Petzold und Monika Kasper), der Standort eines Elektro-Schaltkastens am Wegekreuz der Hockenheimer Straße, ein beschädigtes Brückenbankett am Sandweg, fehlende Sitzgelegenheiten auf dem Friedhof und ein fehlender Sperrstreifen am Amselweg (alle Heinrich Dorn). Weitere Hinweise galten der Stellplatzsituation am Pappelweg und dem Zustand von Pflasterbelägen an zwei Fußwegen (Heinrich Dorn und Peter Hancke).