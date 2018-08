Wissen rund um die Gemeinde getestet

Reilingen.Eine tolle Zeit hatten die Kinder des Reilinger Ferienprogramms bei den AMICI Reilingen-Mezzago. Nach der Begrüßung durch Vorsitzende Monika Kasper wurden traditionell im Pavillon hinter dem E-Gebäude der Schillerschule Teiglinge ausgewellt und Pilze, Ananas, Paprika, Schinken und Salami geschnitten. Jede einzelne Pizza wurde mit großer Sorgfalt und noch mehr Kreativität belegt und in den Ofen geschoben. Vielen hat es so gut geschmeckt, dass gleich noch eine Zweite belegt wurde. (Hier ein großer Dank an die Pizzeria Toni, die jedes Jahr den Teig spendiert).

Glücksfee im Einsatz

Nach dem Essen gab es ein Quiz. Zwölf knifflige Fragen rund um die Gemeinde Reilingen mussten beantwortet werden um drei Eisgutscheine, gespendet vom Eiskaffee Bianchi, zu gewinnen. Alle Kinder bekamen die Lösung heraus und so musste eine Glücksfee die drei Gewinner ermitteln.

Kreativ austoben konnten sich die Kinder in der Bastelecke. Dort wurden schöne Tischsets zuerst bemalt, beklebt und beschriftet und anschließend einlaminiert. Es versteht sich von selbst, dass manchmal noch weitere für Mama, Papa und sogar den Hund gebastelt wurden.

Zum Nachtisch gab es Wassermelonen und damit ging eine schöne Zeit viel zu schnell zu Ende. Mit einem fröhlichen „Tschüss bis nächstes Jahr“ wurden die 26 Pizzabäcker verabschiedet. mk

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 23.08.2018