Wo geht’s zu „Herten II“?

Reilingen.Sabine Petzold wird verfolgt – vom Kornblumenweg, wie die Fraktionssprecherin der Freien Wähler in der Gemeinderatssitzung berichtete. Sie sei schon so oft gefragt worden, wo der Kornblumenweg liege, dass sie sich schon Gedanken mache, wer da Wichtiges wohnt. Vordringlich gehe es ihr aber darum, dass das Baugebiet „Herten II“, in dem sich die Adresse befindet, nicht auf dem Ortsplan an den Einfahrten in die Gemeinde eingetragen ist.

Die Orientierung werde dadurch erschwert, dass die parallel zur Hockenheimer Straße verlaufende Achse auch nicht im Online-Kartendienst Google Maps zu finden ist, geschweige denn auf der Homepage der Gemeinde Reilingen, die ebenfalls „nur einen veralteten Ortsplan“ biete, wie Sabine Petzold bedauerte. Immerhin habe sie die Suchenden jedes Mal den rechten Weg weisen können, doch fand sie, es müsste dringend eine Aktualisierung der Pläne geben, auch um den Neubürgern, die in den Straßen von „Herten II“ wohnen, gerecht zu werden.

Eine andere Verzerrung der Realität war FDP-Sprecher Jens Pflaum aufgefallen: „Wenn man von der A 5 in Walldorf abfährt in Richtung Reilingen/Hockenheim, steht auf einem Verkehrsschild, es seien sieben Kilometer nach Reilingen.“ Tatsächlich sind es nach Pflaums Messung gerade mal 3,2 Kilometer. Die Angabe könne doch den einen oder anderen potenziellen Besucher abschrecken, befürchtet Pflaum. mm

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 20.11.2018