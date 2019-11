Wo sich Himmel und Erde berühren

Reilingen.Das katholische Bildungswerk freut sich, dass Claudia Keller (aus Thulba) nach Reilingen kommt und uns mit meditativen Tänzen auf die Adventszeit einstimmt.

Meditatives Tanzen heißt, in Bewegung kommen, sich berühren und tragen lassen von den Klängen der Musik. Das achtsame Setzen der einfachen Schritte und deren Wiederholung führt in eine meditative Stille und kann so zu einer besonderen Form des Gebets werden.

Teilnehmer brauchen keine Vorkenntnisse. Leichte Schuhe und bequeme Kleidung sind hilfreich beim Tanzen.

Das Treffen findet am Montag, 25. November, 20 Uhr im Wendelinushaus Reilingen statt. Der Kostenbeitrag beträgt 3 Euro. as

