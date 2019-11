Wochenenden reichen nicht für alle Feste

Reilingen.Mit einem Rückblick auf das Reilinger Straßenfest und aktuellen Informationen zum Planungsstand von Adventsmarkt und „Närrischen Nachtumzug“ im Januar eröffnete die Vorsitzende der Kultur- und Sportgemeinschaft (KuSG), Sabine Petzold, die letzte Mitgliederversammlung der Reilinger Vereine des laufenden Jahres.

Die Rückmeldungen aller am Straßenfest Beteiligten seien insgesamt sehr positiv gewesen, heißt es in der Pressemitteilung. Wetter, Programm, kulturelle und kulinarische Angebote begeisterten die vielen Besucher aus nah und fern. Problematisch wird immer noch der abendliche Lärmpegel an zwei Ständen bewertet. Hier werde man für 2020 zeitnah über Lösungen sprechen. Negativ waren einige Ereignisse kurz vor Ende des Festes in der Nacht. Hauptamtsleiter Wolfgang Müller gab Auskunft, was es an Vorkommnissen gab. Die ständige Polizeipräsenz war dabei ein positiver Faktor. Wenig Einfluss haben die Organisatoren auf Parallelveranstaltungen von Jugendlichen im Ort, die sich anlässlich des Straßenfestes an vielen Plätzen treffen. Kaum kontrollierbar, was hier von den Jugendlichen konsumiert wird, so die Mitteilung.

Wert auf Individualität

Noch können sich die Reilinger Vereine bis zum Jahresende nicht ausruhen. Der Adventsmarkt, der in bewährter Weise in Zusammenarbeit von Gemeinde und KuSG durchgeführt wird, naht.

Sabine Petzold informierte über den Planungsstand. Die Beteiligten seien auf viele Besucher bestens vorbereitet, um einen wunderschönen weihnachtlichen Markt im Rathaus-bereich zu präsentieren. Erneut wurde viel Wert darauf gelegt, die Individualität des Adventsmarktes zu steigern.

Kutschenfahrten, Nikolaus, eine Krippe mit Eseln und Schafen und vieles mehr werden die Großen und Kleinen verzaubern. Für die Kleinsten der Gemeinde wird das Trauzimmer im Erdgeschoss geöffnet, wo die kommunale Betreuung ein Bastel-angebot anbieten wird. Das obligatorische Kinderkarussell wird sich ebenso im Kreise drehen, wie am Samstagabend, ab 22 Uhr, live Rockmusik bis um Mitternacht mit „Wörner-Cocktail“ die richtige Einstimmung zum Fest bringen wird. Die Vereine haben sich wieder vom selbst produzierten Punsch, Glühwein, Feuerzangenbowle oder Fruchtpunsch viel einfallen lassen – dazu leckere Essensangebote.

Schriftführer Wolfgang Müller stellte den Veranstaltungskalender für 2020 vor. Es war für niemanden eine Überraschung, dass für auch das kommende Jahr weit über 100 Veranstaltungen angemeldet wurden, darunter viele Großveranstaltungen und Jubiläen.

„Wie immer reichen die Wochenenden in Reilingen nicht“, so die Vorsitzende Petzold. „Dadurch können wir kaum noch etwas ändern, wenn sich Veranstaltungen überschneiden.“

Höhepunkt der Dorfgemeinschaft

Die Landfrauen werden am Montag, 6. Januar, den Veranstaltungsreigen 2020 mit einer Jubiläumsveranstaltung eröffnen. Schon bald darauf gibt es den ersten großen Höhepunkt der Dorfgemeinschaft, am Freitag, 24. Januar 2020, den „3. Närrischen Nachtumzug“.

Über 70 Fußgruppen haben sich angemeldet und die Reilinger Straßen werden wieder zur närrischen Partymeile. Der Abschluss mit Guggenmusik und DJ findet auf dem Parkplatz der Fritz-Mannherz-Hallen statt. Ein blinkender Button „Wir sind dabei“ ist bereits ab Dezember im Reilinger Rathaus erhältlich.

Bürgermeister Stefan Weisbrod dankte allen Ehrenamtlichen, die in der Gemeinde in vielfältiger Art und Weise tätig sind. „Ohne Ehrenamtliche wären viele Veranstaltungen heute nicht mehr möglich“, meinte er. Den Worten konnte sich die Vorsitzende nur anschließen und wünschte allen weiterhin ein „glückliches Händchen“ in ihren Vereinen. wm

