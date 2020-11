Yanick und Letizia spielen spontan mit

Reilingen.Die Viertklässler der Friedrich-von-Schiller-Schule sind aufgeregt: Endlich kommt mit dem „Blinklichter Theater“ wieder ein wenig Kultur in die benachbarten Fritz-Mannherz-Hallen. Bei Wolfgang Messner und seinem Figurentheater sind die Kinder nicht nur Zuschauer, sondern gleich mittendrin in der Geschichte. „Kein Platz in Bethlehem“ heißt das Stück, dass er an diesem Tag den Reilinger

...