Anzeige

Reilingen.Über 260 Mitarbeiter beschäftigt die Firma Schaumaplast mittlerweile weltweit, am Standort Reilingen sind es knapp über 70. Doch es werden in absehbarer Zeit noch mehr werden, die in der hiesigen Niederlassung arbeiten – am Montag wurde mit dem offiziellen Spatenstich der Startschuss für die Werkserweiterung gegeben. Für gut eine Million Euro wird auf dem Grundstück Industriestraße, Ecke Wilhelmstraße, ein dreieckiges Areal gegenüber der rückwärtigen Bebauung der Firma, sieht man das Verwaltungsgebäude an der Haydnallee als Kopfstelle, eine neue Lager- und Produktionsstätte errichtet.

Wie Bernhard Hauck, der Geschäftsführer der Schaumaplast Gesellschaft, beim Spatenstich im Beisein der Gesellschafter von Schaumaplast ausführte, läuft insbesondere das Geschäft mit den Kühlverpackungen auf Hochtouren. Stark gefragt seien die Boxen für die Pharmazie, sie kommen dank ihrer Wärmedämmeigenschaften unter anderem bei Organspenden als Transportmittel zum Einsatz.

Auf starke Nachfrage reagiert

Um dieser erhöhten Nachfrage gerecht zu werden, aber auch, um die hohen Anforderungen an Sauberkeit und Staubfreiheit zu gewährleisten, soll nun die Produktionsfläche in der Gemeinde, rund 16 500 Quadratmeter, mit dem Neubau erweitert werden. Dieser bietet nicht nur Raum für die Lagerung, sondern wird auch als Produktionsstätte mit dafür sorgen, dass die Kapazität vor Ort erweitert wird und dadurch mittelfristig die Zahl der Mitarbeiter weiter ansteigt.