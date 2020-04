Zeugin verhindert Wohnungseinbruch

Reilingen.Eine aufmerksame Zeugin beobachtete in der Nacht zum Freitag, kurz vor 1 Uhr, wie sich eine unbekannte Person Zugang zu einem Anwesen in der Neugasse verschafft hatte. Der Eindringling war über die Mauer auf das Grundstück geklettert, war zunächst in das in der Hofeinfahrt geparkte Fahrzeug des Besitzers und anschließend noch in den vom Wohnhaus abgetrennten Gewölbekeller eingedrungen.

Der von der Zeugin auf den Umstand aufmerksam gemachte Hausbesitzer verständigte sofort die Polizei. Bei deren Eintreffen hatte die unbekannte Person bereits das Weite gesucht. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Auf den ersten Blick scheint nichts abhandengekommen zu sein.

Die unbekannte Person, die die Zeugin auf gut 20 Jahre schätzt, soll mit einer roten/rosafarbenen langen Hose bekleidet gewesen sein. Weitere Informationen liegen nicht vor.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Hockenheim, Telefon 06205/2 86 00, entgegen. pol

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 18.04.2020