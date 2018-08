„Zirpe“ und „Voice“ bringen die Kutsche auf Fahrt

Reilingen.Auf seiner Anlage am Sandweg hieß der Reiterverein 20 Kinder zum Ferienprogramm „Rund ums Pferd“ willkommen. Passend dazu fuhr eine Kutsche, gezogen von zwei sächsischen Warmblütern namens „Zirpe“ und „Voice“, vor. Da nicht alle gleichzeitig auf die Kutsche passten, stieg nur ein Teil auf. Um die Wartezeit für den Rest zu verkürzen gab es ein Quiz – natürlich zum Thema Pferd.

Nachdem die Kutsche ein paar rasante Runden durch die Fahrhindernisse zurückgelegt hatte und jeder mitgefahren war, wurden die Pferde ausgespannt und das Quiz besprochen. Hierbei lernten auch die größten Pferdekenner noch etwas oder wer weiß schon, dass ein Cavaletti nicht die Lieblingspasta von Ludger Beerbaum (einem erfolgreichen deutschen Springreiter), sondern eine Springstange, die links und rechts an einem Holzkreuz befestigt und somit höhenverstellbar ist, ist.

Die Theorie lässt sich am lebenden Objekt natürlich besser nachvollziehen, deshalb ging es noch mal raus in den Schatten zu den beiden Kutschpferden. Wo genau der Widerrist ist, was eine Kastanie (der Daumen des Pferdes) ist und wo man diese findet, waren nur einige der vielen Infos für die Pferdefans. Bei einem Gang über die Anlage bekamen die Kinder dann noch erklärt wo die Dressur- und Springprüfungen des kommenden Reitturniers stattfinden und wo sich die Reiter und ihre Pferde vor ihrem Ritt warm machen.

Nach dem langen Weg über die große Anlage benötigten alle erst einmal eine Stärkung. Das Küchenteam bereitete Pommes mit Bratwurst zu. Im Anschluss durfte ein Eis nicht fehlen und während die einen noch ihr Eis schleckten, kamen die ersten Pferde und Ponys um die Ecke. Der Höhepunkt auf den eigentlich alle schon den ganzen Tag gewartet hatten: das Reiten.

Kinderaugen leuchten auf

Eine Stunde liefen die von Mitgliedern zur Verfügung gestellten Pferde, „Corado“, „Aragon“, „Venezia“, „Lissy“ und „Peter“ ihre Runden. Da wurden die Kinderaugen beim Führen, Reiten und Einflechten der Pferde immer größer und es bestätigte sich mal wieder – das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde.

Das Ende des Ferienprogrammes kam deshalb wie immer viel zu früh. Als Erinnerung gab es eine Urkunde und eine Schleife, die sonst nur die Platzierten bei einem Turnier bekommen.

Eines durfte am Ende natürlich auch nicht fehlen nämlich die Frage nach dem Datum des diesjährigen Reitturniers, das hatten die Kinder im Laufe des vierstündigen Programmes auswendig gelernt: 31. August bis 2. September. msk

