Zug um Zug in neuen Lebensabschnitt

Reilingen.Pünktlich zum Schulanfang meinte es das Wetter gut mit den Mädchen und Jungen bei der Kommunalen Betreuung: Draußen blieb es sommerlich warm. So konnten die warmen Momente zum Spielen im Freien nutzen, alleine oder gemeinsam mit den Freunden aus der Klasse.

Es gab viele neue Eindrücke und Erlebnisse aus der Ferienzeit und den ersten Schultagen zu berichten. Endlich waren die Gokarts wieder voll einsatzfähig. Aber auch die anderen Spielsachen, die Racer, Stelzen und Bälle wurden gerne von den Kindern angenommen. Sie hatten ihren Spaß damit.

Jetzt beginnt auch für die Erstklässler ein neuer, spannender Lebensabschnitt. Das Kommunale Betreuungsteam übernimmt auch in diesem Schuljahr viele AG-Angebote für alle Ganztagskinder in den ersten Klassen am Nachmittag.

Auch das leckere, selbstgekochte Mittagessen mit vielen vitaminreichen Beilagen wird von den Küchenfeen der Kommunalen Betreuung angeboten, teilt die Gemeindeverwaltung mit. zg

