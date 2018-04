Anzeige

Reilingen.Beim Infostand der Freien Wähler am Ostersamstag standen kommunalpolitische Themen im Mittelpunkt. Die stellvertretende FW-Vorsitzende Gemeinderätin Patricia Malcher und ihre Ratskollegen Peter Geng und Klaus Schröder mussten viele Fragen zu aktuellen Themen beantworten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Parksituation in vielen Straßen in Reilingen sei zur Zeit ein großes Ärgernis, vernahmen die Kommunalpolitiker. „Durch falsch geparkte Autos wird immer mehr in Kauf genommen, dass Rettungs- oder Einsatzfahrzeuge nicht schnell genug zum Einsatzort kommen. Hier hilft kein freundlicher Hinweis mehr, sondern nur noch die konsequente Kontrolle durch den Gemeindevollzugsdienst“, so eine aufgeregte Bürgerin, deren Ausfahrt ständig zugeparkt wird.

Widersinnige Bauvorschriften

Die Freien Wähler fordern schon länger eine größere Kontrolle des ruhenden Verkehrs. Zudem sei dies auch eine Forderung der Bürger in der Einwohnerversammlung an die Gemeindeverwaltung gewesen. Leider werde dieser Wunsch immer noch nicht umgesetzt.