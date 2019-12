Zuhause für 84 Menschen

Reilingen.84 Heimbewohner in Einzelzimmern, aufgeteilt auf sechs Hausgemeinschaften, werden ab dem Frühsommer im neuen Pflegezentrum „Am Feldrain“ ihren Lebensabend verbringen. Nach zweijähriger Bauzeit soll das Mammutprojekt zum Ende des ersten Jahresquartals 2020 fertig gestellt sein.

Damit dem Bauträger, der Orbau-Firmengruppe, ein termingerechter Bauabschluss gelingen kann, wird zeitgleich am Gebäudeinneren und an der Außenfassade gearbeitet. Auf allen drei Ebenen sind Handwerker und Techniker emsig am Werk, um den Gebäudekomplex in ein gastliches Haus umzuwandeln, in dem sich die pflegebedürftigen Heimbewohner wohl fühlen sollen.

Die Rohinstallation der Gewerke Sanitär, Elektro, Heizung und Lüftung ist komplett. Der Rohboden hat seine Dämmung erhalten und der eingebrachte Estrich kann über die anstehende zweiwöchige Arbeitspause zum Trocknen aufgeheizt werden. In allen Räumen sitzen die Heizkörper, die über ein gasbetriebenes Blockheizkraftwerk aufgewärmt werden. Im südlichen Trakt werden gerade die Abschlusstüren der Zimmer und Hausgemeinschaften eingebaut. Maler und Gipser geben den Räumen ein wohnliches Aussehen.

Zeitnahe Kontaktaufnahme

Derweil ist an Teilen der wärmegedämmten Außenfassade schon die aus dem Rahmen fallende Farbkonzeption umgesetzt. Das Pflegeheim wird die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Baden als erfahrener Träger betreiben. Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen wird eine zeitnahe Kontaktaufnahme zur künftigen Awo-Heimleiterin Elies Pastrik empfohlen. Sie hält im Wochenrhythmus Sprechstunden im Rathaus ab. Dort können sich auch an einem Beschäftigungsverhältnis interessierte Pflegefachkräfte, -helfer, Alltagsbegleiter und Betreuungskräfte informieren. jd

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 18.12.2019