Reilingen.Viele Vereinsvorsitzende begrüßte Sabine Petzold, die Vorsitzende der Kultur- und Sportgemeinschaft (KuSG), zur Mitgliederversammlung. Primär stand die Vorbereitung des Straßenfestes am Samstag, 8. September, auf der Tagesordnung. Allerdings beschäftigte die Versammlung das neue Datenschutzgesetz und seine Umsetzung in den Vereinen sowie der Entwurf für die neuen Vereinsförderrichtlinien weitaus mehr.

Die Vorstellung der vielen Anmeldungen und attraktiven Angebote der Teilnehmer des Straßenfestes durch Uwe Schuppel und des geplanten Bühnenprogramms durch Sabine Petzold lassen erahnen, dass in Reilingen alles aufgeboten wird, um die Besucher aus nah und fern zu begeistern. Da im September das 60. Fest der Dorfgemeinschaft gefeiert wird, steht bereits fest, dass nächtens ein Feuerwerk den Himmel erleuchten wird.

Ende Mai ist die neue Datenschutzverordnung in Kraft getreten. Jetzt sind die Vereine in der Pflicht, ihren Mitgliedern Datensicherheit zu gewährleisten. Vorstände müssen sich beispielsweise bei Veröffentlichung von Daten im Internet durch Einwilligungserklärungen ihrer Mitglieder absichern. KuSG-Schriftführer Wolfgang Müller informierte eingehend über den Sachverhalt und in welchen Bereichen ab sofort jeder Verein gefordert ist, sich rechtlich abzusichern.