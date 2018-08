Zusammenhalt nicht nur am heißen Grill

Reilingen.Drei Tage lang haben die Kleintierzüchter bei herrlichem Sommerwetter ein gelungenes Gockelfest gefeiert. Gekrönt war das Fest nicht nur von vielen Besuchern und gegrillten Hähnchen, sondern auch von der Tatsache, dass der Verein mit Stolz auf sein 111-jähriges Bestehen zurückblicken kann. „Wir sind ein kleiner, aber feiner Verein, in dem jeder für den anderen einsteht und alle zusammenhalten“, sagte Vorsitzender Klaus Nonnenmacher am Samstagabend freudig und schaute dabei auf die fleißigen Helfer, die den Gästen einen angenehmen Aufenthalt bescherten.

Am Samstagabend waren auch Sabine Petzold, Vorsitzende der Kultur- und Sportgemeinschaft, und Frank Mayer, der Inhaber der Mayer-Brauerei in Ludwigshafen-Oggersheim, der ein Fass Bier gestiftet hatte, zu Gast bei den Kleintierzüchtern. Ungeahnt wurde der Moment des Fassbieranstiches wohl zu einer kleinen Premiere in der Verwaltungsgemeinschaft, denn zum ersten Mal griff eine Frau zum Holzhammer, um den goldenen Hahn in das Holzfass zu schlagen. In Vertretung für Bürgermeister Stefan Weisbrod wurde Sabine Petzold diese verantwortungsvolle Aufgabe übertragen – und sie gab alles.

Anstich souverän bewältigt

Klaus Nonnenmacher berichtete, er habe bei sieben Schlägen aufgehört zu zählen, und der Hahn saß prompt richtig, was auch der Fachmann Frank Mayer bestätige, der persönlich das Zapfen des Freibiers für die geladenen Gäste und die Besucher übernahm. Selbstredend, dass der Stifter und der Verein einen großen Applaus erhielten und man es sich bei den Kleintierzüchtern gut gehen ließ.

Während an den Tischen unter dem schattenspendenden Zelt genüsslich die knusprigen Hähnchen verspeist wurden, hatten die Frauen in der Küche allerhand zu tun, und auch die Mannschaft am Hähnchengrill kam ordentlich ins Schwitzen. „Es freut mich besonderes, dass sich unsere Freunde von den Hockenheimer Kleintierzüchtern wieder bereiterklärt haben, uns hier unterstützen“, sagte Klaus Nonnenmacher und fügte mit Stolz hinzu, dass der Mann am Grill Thorsten Kneis heiße und der Vorsitzende des Nachbarvereins sei und auch das Amt des zweiten Kreisvorsitzenden innehabe. Die Frau, die mit einem Lächeln die fertig gegrillten Hähnchen gekonnt mit der Geflügelschere zerteilte, war Kerstin Singer, zweite Vorsitzende aus Hockenheim.

Vereinseigenes Salatrezept gelobt

Am Sonntagmittag lief das Küchenteam zu Hochform auf, damit keiner allzu lange auf sein Mittagessen warten musste. Auch der Geflügelsalat, der nach einem vereinseigenen Rezept zubereitet wurde, wurde gelobt.

Die kleinsten Gäste freuten sich über das Toben auf dem Spielplatz und natürlich auch darüber, dass sie die Kleintiere in ihren Gehegen, die den Weg zum Fest säumten, beobachten konnten. Vor kurzer Zeit hatte der Kleintierzüchterverein selbst noch eine Jugendgruppe, aber leider fehlt im Moment der Nachwuchs.

Aber man hofft, dass diese Gruppe bald wieder auflebt, denn für Kinder sei es schließlich etwas Tolles, wenn sie sich um Tiere kümmern können.

Der Verein hat durch seine gute Zusammenarbeit in diesem Jahr wieder ein gelungenes Gockelfest gefeiert, blickt mit Wertschätzung auf 111 Jahre Vereinsgeschichte zurück und einem erfolgreichen Weiterbestehen entgegen.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 20.08.2018