Zwei Menschen bei Unfall auf A6 nahe Reilingen verletzt

Reilingen.Bei einem Verkehrsunfall auf der A 6, zwischen der Tank- und Rastanlage Hockenheim-West und dem Walldorfer Kreuz in Richtung Heilbronn, haben sich zwei Personen verletzt. Wie die Polizei in einer ersten Pressemittlung schreibt, waren drei Fahrzeuge am späten Mittwochvormittag, kurz nach 11.30 Uhr, bei der Kollision beteiligt. Über die Schwere der Verletzungen liegen aktuell noch keine Informationen vor. Der rechte und mittlere Fahrstreifen sind blockiert. Der Verkehr wird von der Polizei über die linke Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Stau beträgt derzeit zwei Kilometer.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 09.12.2020