Reilingen.Im Rathaus werden bis in den Mai hinein Werke von Alfons Klein, 1924 bis 2004, und Josef Walch, geboren 1946. Die Ausstellung wird heute, Donnerstag, 19 Uhr, eröffnet.

Von Alfons Klein werden vor allem Stillleben und Landschaftsbilder zu sehen sein, von Josef Walch starkfarbige, großformatige Arbeiten aus selbstgeschöpften Papieren. Walch fand in seinem Archiv drei Holzschnitte, die er als 17-Jähriger gestaltet hat und die den Titel „Dorf“ tragen: „Das ist eine Hommage an Reilingen“, merkt der Künstler an. Da die Druckstöcke noch vorhanden waren, konnte Josef Walch nochmals neue Abzüge machen, die er in der Ausstellung zeigen wird. sz