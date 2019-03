10 000 Schritte täglich als Ziel

Beim Bootcamp in München zeigte die Waage noch 147,1 Kilogramm an, als Giuliano Rohr auf ihr stand. Jetzt, vier Wochen später, hat der 26-jährige Schwetzinger schon 7,27 Prozent von seinem Startgewicht verloren, wiegt aktuell 136,4 Kilogramm. „Das macht sich schon bemerkbar. Ich bin viel fitter, aktiver, fühle mich wohler und bin nicht mehr so faul“, sagt der Web-Kandidat der Abnehmshow „The

...