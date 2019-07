100 Liter Freibier aus dem Holzfass als Dankeschön

Kurpfalzbräu Helles gibt’s für die geduldigen Schwetzinger. © Welde

Das Welde Brauhaus sagt danke und lädt zum Bier ein. Weil viele Schwetzinger viel Geduld hatten während des langen Neubaus und in der Anfangszeit, spendiert das Brauhaus-Team einen zünftigen Fassbieranstich mit Bierprobe am Samstag, 20. Juli, um 12 Uhr. 100 Liter Kurpfalzbräu Helles werden direkt aus Holzfässern gezapft – solange der Vorrat reicht, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das traditionell gebraute, untergärige Bier ist ein echtes Stück Heimat und wurde nach einem alten Rezept von Braumeister Hans Hirsch gebraut. Bevor Hirsch 1919 nach Schwetzingen kam und Johann Weldes Tochter Elisabeth, die „Welde-Liesl“ heiratete, war er auf der Walz, arbeitete in Brauereien unter anderem in München und Amsterdam. Von dort brachte er, notiert in Heften und auf Zetteln, die unterschiedlichsten Bierrezepte mit. Diesen Schatz hütet die Welde Braumanufaktur und hat schon mehrfach davon profitiert – indem sie die alten Bierrezepte aufleben lässt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 18.07.2019