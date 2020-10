1000 Euro für Vierbeiner

Die Firma Anubis Tierbestattungen Rhein-Neckar feierte in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Sämtliche Aktivitäten und Feierlichkeiten mussten allerdings wegen der Corona-Krise abgesagt und verschoben werden. Trotzdem spendete die Geschäftsleitung dem Tierschutzverein Schwetzingen 1000 Euro. Das schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Auch den Tierschutzverein Schwetzingen und Umgebung gibt es in diesem Jahr seit 25 Jahren. Corona-bedingt fiel das Sommerfest aber ins Wasser. Der Vorstand und die ehrenamtlichen Mitarbeiter, hoffen darauf, dass es im nächsten Jahr nachgeholt werden kann.

Bereits im März 1995 gab es die ersten Treffen von interessierten Tierfreunden, die den alten (damals vor fast 40 Jahren gegründeten) Tierschutzverein wieder aufleben lassen wollten. In Zusammenarbeit mit dem Landestierschutzverband BW in Karlsruhe fand am 10. Juli 1995 in der Stadiongaststätte „La Fiesta“ die Gründungsversammlung statt.

Bescheidene Anfänge

Die Verabschiedung der Satzung, die Wahl eines vorläufigen Vorstands und die Wahl eines Drittorgans als beratendes und kontrollierendes Gremium für den Vorstand waren die Hauptthemen an diesem Gründungstag.

Die Anfänge des noch jungen Vereins waren sehr bescheiden. Die aufgenommenen Tiere, in der Hauptsache Katzen, wurden bei Vereinsmitgliedern und Helfern untergebracht und von dort aus vermittelt. Der große Wunsch war der Bau und der Unterhalt eines Tierheims.

Bereits im Jahr 1996 fand man in Mannheim-Rheinau die Möglichkeit, in einem Metallbauunternehmen mehrere Räumlichkeiten für die Unterbringung der Katzen herzurichten und 2001 wurde das obere Stockwerk des dortigen Bürogebäudes angemietet.

Bei Privatpersonen untergebracht

Hunde und Kleintiere, wie beispielsweise Kaninchen und Vögel, wurden bei Privatpersonen untergebracht. So wird es auch noch heute gehandhabt. Die ersten großen Fangaktionen für die vielen verwilderten Hauskatzen folgten, der Verein übernahm Hunde und Katzen aus dem Ausland und die tägliche Tierschutzarbeit wurde umfangreicher. Der Verein beteiligte sich an Straßen- und Sommerfesten, es gab Infostände für die Öffentlichkeit und die Mitgliederzahl wuchs.

Im Jahr 2012 begann für den Tierschutzverein eine lange Odyssee auf der Suche nach einer neuen Bleibe, nachdem das Gelände in Rheinau verkauft wurde. Den Zwischenstationen in Brühl und Ketsch folgte schließlich die endgültige neue Heimat in Schwetzingen in der Zähringerstraße 19. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 21.10.2020