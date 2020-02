101 Zugnummern zum Jubiläum

Die tollen Tage haben ihr Finale erreicht: An diesem Dienstag, 25. Februar, steht mit dem 66. Kurpfälzer Fasnachtszug in Schwetzingen schon der Abschluss im Terminkalender. Und die besonderen Vorbereitungen für dieses närrische Jubiläum haben sich gelohnt: Zugmarschallin Sybille Karle hat stolze 101 Zugnummern angekündigt. „Es wird einer der schönsten Züge der letzten Jahre“, freut sie sich.

Dabei sind viele alte Weggefährten, wie die oft prämierte Fußgruppe der Kooperation aus Sängerbund und Liederkranz. „Wir waren schon immer dabei“, weiß Liederkranz-Präsident Gerhard Rieger. Es sind aber zum Jubiläum 6 x 11 Jahre Fasnachtszug auch einige neue Teilnehmer dabei – etwa die Sumpfkreischerhexen aus Karlsruhe, die Maskengruppen der Cäcilia aus Wernau, die Zabergäu-Hexen aus Stockheim oder die Bardabacher Meerbachhexen. Aber es gibt auch Beiträge mit lokalem Bezug: So sind erstmals Spargelkönigin Anna I., Churfürst Stefan Rinklef und eine Delegation aus der französischen Partnerstadt Lunéville mit von der Partie.

Startschuss ist in der Lindenstraße, wo um 15 Uhr die Mitglieder der Churpfälzisch-Privilegierten Böllerschützen-Compagnie die Teilnehmer mit einem lautstarken Signal in Bewegung setzen – Aufstellung ist dort eine Stunde vorher. Der Zugweg wird genauso sein wie in den Vorjahren. Von der Lindenstraße geht es bis zum Schlossplatz. Dort biegt die Narrenparade in die Carl-Theodor-Straße ein, läuft bis zur Kreuzung Nadlerstraße, dann links die Brückenauffahrt hoch bis zum Kaufland-Kreisel, anschließend nach links in die Mühlenstraße ein. Auflösung wird in der Friedrich-Ebert-Straße (Höhe Grenzhöfer Straße/Bäckerei Görtz) sein.

Aufenthaltsverbote verfügt

Mehrere Verkaufsstände sind entlang des Zuweges angemeldet. Die Firma Hauptdienste aus Schwetzingen wird Toilettenhäuschen in der Lindenstraße (Aufstellung), am Schlossplatz, im Marstallhof, an der Ecke Herzog-/Nadlerstraße, am Heckerplatz und in der Walter Rathenau-Straße aufstellen. Den bekannten „Babbedeggel-Orde“ zur Mitfinanzierung des Zuges gibt es während des Umzugs am Wegesrand zu kaufen.

Die Prämierung der schönsten Wagen und Gruppen erfolgt gegen 17.45 Uhr. Dann wird die Entscheidung der Jury verkündet, die aus Oberbürgermeister Dr. René Pöltl, Oftersheims Bürgermeister Jens Geiß, Gemeinderätin Jutta Schuster (Plankstadt) sowie Katja Bauroth (Schwetzinger Zeitung) und den Stadträten Simon Abraham (IG Schwetzinger Vereine) und Robin Pitsch (Turnverein 1864) besteht.

Ein großes Thema ist die Sicherheit, wobei Stadt und Polizei hier weitere Maßnahmen getroffen haben (wir berichteten). Für einen gewissen Personenkreis sind – unter Abwägung aller Rechtsgüter – Aufenthaltsverbote für den Schwetzinger Umzug verfügt worden. Die Betroffenen dürfen sich am Fasnachtsdienstag in der Zeit von 12 bis 24 Uhr nicht im Bereich der Zugstrecke sowie im Bereich der Bahnhofsanlage aufhalten.

Das Einzige, was nicht in den Händen der Organisatoren liegt, ist das Wetter. Es ist damit zu rechnen, dass es etwas ungemütlich wird. Die aktuellen Prognosen kündigen leichten Regen und Wind an. Eine Absage steht nur im Raum, wenn sich die Vorhersagen aktuell dramatisch verschlechtern würden.

