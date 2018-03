1500 Euro fließen in musikalisches Projekt

Anzeige

Der Rotary-Club Schwetzingen-Walldorf spendiert der Sambuga-Schule in Walldorf 1500 Euro, damit diese ihr Angebot für die Schüler noch besser gestalten kann.

Es war wieder ein Dienstag. So wie im Dezember, als die netten Damen vom Rotary-Club mit den Schülern der Sambuga-Schule Plätzchen gebacken hatten, heißt es in einer Pressemitteilung des Rotary-Clubs. Damals duftete es im gesamten Schulhaus lecker und es fiel den Kindern schwer, die Plätzchen nicht gleich aufzuessen. Denn diese waren für den Verkauf auf dem Walldorfer Weihnachtsmarkt, am Stand des Rotary-Clubs, vorgesehen.

An diesem Dienstag nun überreichten Dr. Volker Urban, seine Frau Ingrid und der Präsident des Rotary-Clubs, Ralph Salomon, der Vorsitzenden des Fördervereins Irmgard Exel-Gräder sowie der Schulleiterin Silke Fiedler 1500 Euro. Die Kinder waren überwältigt von dieser hohen Summe, die durch den Verkauf ihrer selbst gebackenen Plätzchen – und der Plätzchen der anderen Helfer – sowie Glühwein und Waffeln auf dem Walldorfer Weihnachtsmarkt erwirtschaftet worden war. „Danke, danke – vielen Dank!“ schallte es durch das Schulhaus.