1,65 Millionen Euro für Dampfsauna

Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan für das Freizeitbad Bellamar abgesegnet, der Pandemie-bedingt aber aktuell auch nur auf Sicht ausgerichtet ist. Denn auch da hängen die Finanzen davon ab, wann wieder geöffnet werden kann.

Erwartet werden Einnahmen von 3,266 Millionen Euro und Ausgaben von 3,817 Millionen Euro. Der Erfolgsplan weist also ein Defizit von etwa 550 000 Euro auf. Im Vermögensplan sind 3,46 Millionen Euro veranschlagt. Für die Sanierung der Freibadrutsche und die geplanten Maßnahmen im Saunabereich wurden insgesamt 350 000 Euro an Ausgabenansätzen aus 2020 ins nächste Jahr übertragen. Größte Maßnahme ist der Bau einer Dampfsauna, für die in 2021 Investitionen in Höhe von 1,65 Millionen Euro eingestellt sind.

Flüwo übernimmt Arbeiten

Im Zusammenhang mit der Fertigstellung der neuen Wohnanlage in der Walther-Rathenau-Straße übernimmt die Firma Flüwo auch die Arbeiten für die städtischen Flächen (Gehwege, Bäume, Freiflächen). Die Kosten von 305 000 Euro trägt aber die Stadt.Das habe den Vorteil, dass es schneller geht. Denn wenn die Stadt die Arbeiten selbst vergeben hätte, wäre eine zeitintensive Ausschreibung notwendig geworden. „Hier bekommen wir eine städetbaulich gute Lösung“, sagte Oberbürgermeister Dr. René Pöltl. zg/ali

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 18.12.2020