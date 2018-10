17-jähriger Drogendealerverhaftet

Wegen des Verdachts des Drogenbesitzes und -handels wurde ein 17-jähriger Mann festgenommen. Der Teenager fiel am Dienstag gegen 11.30 Uhr der Polizei auf, als er auf einem der Schulhöfe in der Lessingstraße mit weiteren Jugendlichen einen Joint rauchte.

Wie die Polizei mitteilt, fanden die Beamten bei der Kontrolle typische Drogen-Utensilien, darunter einen sogenannten Crusher zum Zerkleinern der Marihuana-Blüten. Der 17-Jährige wurde zunächst zum Revier gebracht, wo er in der Vernehmung angab, das Rauschgift am Vortag in Plankstadt gekauft zu haben.

Bei der Durchsuchung seines Zimmers in der elterlichen Wohnung fand die Polizei weitere Drogen, eine Waage, Zubehör für Drogenkonsum sowie „mutmaßliches Dealgeld in szenetypischer Stückelung“, wie es weiter in der Mitteilung heißt. Zur Herkunft des Geldes konnte der junge Mann keine plausible Erklärung geben. Das Rauschgift, das Geld sowie die weiteren Gegenstände wurden sichergestellt.

Nach erkennungsdienstlicher Behandlung wurde der 17-Jährige entlassen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Drogenbesitzes und Drogenhandels ermittelt. pol

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 11.10.2018