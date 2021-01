19-Jährige soll in den Bundestag

Die Partei Die Linke hat am Samstag die Direktkandidatin für den Wahlkreis 278 (Schwetzingen-Bruchsal) zur Bundestagswahl 2021 gewählt. Die 19 Jahre alte Bruchsalerin Alena Schmitt vertritt nun Die Linke im sogenannten Spargelwahlkreis, heißt es in einer Pressemitteilung der Partei.

Schmitts Themenschwerpunkte zur Bundestagswahl sind Gesundheit und Pflege, Bildungsgerechtigkeit sowie Umwelt- und Klimaschutz, schreibt Werner Zieger für Die Linke weiter. Die junge Politikerin ist auch der Meinung, dass der Bildungsabschluss sowie die Bildungsgerechtigkeit auf keinen Fall die Herkunft oder der Geldbeutel der Eltern entscheiden darf. Zudem muss der öffentliche Personennahverkehr grundlegend ausgebaut und kostenfrei werden, um einen echten und sozialen Klimaschutz voranzutreiben.

Unterstützung aus der Region

Die öffentliche Gesundheitsversorgung, auch im ländlichen Raum, muss sich erheblich verbessern, so dass eine gute und umfangreiche Betreuung auch in der Fläche sichergestellt werden kann. „Der Kreisverband Rhein-Hardt und der Ortsverband Schwetzingen plus werden Alena nach Kräften bei ihrem Antritt zur Bundestagswahl im September unterstützen“, lässt Werner Zieger abschließend wissen.

Für die Landtagswahl im März gehen für Die Linke Florian Reck, kaufmännischer Angestellter sowie Studentin Hanna Matuschek als Ersatzbewerberin ins Rennen (wir berichteten). zg

