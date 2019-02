2096 Paare küssen sich an der Kasse

Die Aktion „Küss mich! Im Schloss!“ der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württembergs nahmen fast 7000 Paare wahr und bezahlten ihre Eintrittskarte mit einem Kuss, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Frühlingswetter trug seinen Teil dazu bei, dass während der Woche, aber vor allem am Wochenende absolute Spitzenwerte an den Schlosskassen erreicht wurden. 2096 Paare küssten sich an der Schwetzinger Schlosskasse – 500 mehr als 2018 (wir berichteten). Übrigens: Alle, die ihr Kussfoto vor einem der Monumente bis heute unter #KüssmichimSchloss auf ihrem Instagram- oder Facebook-Account hochladen, nehmen an einer Verlosung teil. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 19.02.2019