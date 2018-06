21-Jähriger verhält sich bei Kontrolle renitent

Anzeige

Ein Zeuge meldete am Mittwoch kurz vor 23.30 Uhr der Polizei, dass zwei Personen im Bereich Luisenstraße Ecke Mannheimer Straße in Schwetzingen unterwegs seien, die gegen Außenspiegel geparkter Fahrzeuge und gegen Haustüren treten würden. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung entdeckten zwei Funkwagenbesatzungen einen 21-jährigen und einen 47-jährigen Mann am angegebenen Ort.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, verhielt sich der 21-Jährige bei der Personenkontrolle den Beamten gegenüber aggressiv. Nachdem ihm Zwangsmaßnahmen angedroht worden war und er seine Haltung nicht änderte, wurde er fixiert und anschließend gefesselt. Gegen die Maßnahmen wehrte sich der Mann und musste mit vereinten Kräften zu Boden gebracht werden. Hierbei wurde ein 39-jährige Polizeibeamter leicht verletzt.

Ein Atemalkoholtest bei dem 21-Jährigen ergab einen Wert von 1,7 Promille. Gegen ihn wird nun wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Sein 47-jähriger Begleiter wurde nach erfolgter Feststellung seiner Personalien vor Ort entlassen.