25 Euro gibt’s pro Kind

Geld für Alleinerziehende: Die Stadt gewährt aufgrund der aktuell angespannten finanziellen Lage vieler Alleinerziehender einen einmaligen finanziellen Zuschuss in Höhe von 50 Euro für den Antragsteller und je 25 Euro pro Kind, heißt es in einer Pressemitteilung.

Berücksichtigt wird dabei die finanzielle Gesamtsituation des Antragstellers. Die Einkommensgrenze orientiert sich dabei an den Regelsätzen der Grundsicherung nachdem Sozialgesetzbuch II und XII in der 2,5-fachen Höhe der Regelsätze (Regelsätze x 2,5 = Einkommensgrenze). Alleinerziehende, die über dieser Einkommensgrenze liegen, können nicht mit dem Zuschuss bedacht werden, schreibt die Stadt in der Mitteilung. Oberbürgermeister Dr. René Pöltl freut sich, dass auf diese Weise bedürftigen Alleinerziehenden geholfen werden kann und er bedankt sich bei allen Spendern für die Notgemeinschaft. Die Anträge können bis Montag, 30. November, gestellt werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 04.11.2020