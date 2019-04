26 Absolventen bestehen

19 Frauen und sieben Männer haben ihre Gesundheits- und Krankenpflege-Ausbildung, die sie im Psychiatrischen Zentrum in Wiesloch oder in den GRN-Kliniken in Eberbach, Schwetzingen, Sinsheim und Weinheim seit April 2016 absolvierten, bestanden. 24 von ihnen werden in ihren Ausbildungshäusern weiterbeschäftigt, berichtete Walter Reiß, Geschäftsführer des Bildungszentrums Gesundheit Rhein-Neckar (BZG), bei der Abschlussfeier.

„Liebe neue Kollegen“, lautete die noch etwas ungewohnte Anrede, die an diesem Nachmittag Michael Spiegelberg, Pflegedienstleiter der GRN-Klinik Eberbach, stellvertretend für viele Anwesende erstmals gebrauchte. Er betonte ebenso wie seine Nachrednerinnen Andrea Senn-Lohr, Kursleiterin Susanne Hermann und Praxisanleiterin Claudia Feider, wie sehr die Lehrer mit den Auszubildenden vor und während der Prüfung gebangt hatten – und wie stolz sie nun seien, dass alle die Prüfung erfolgreich bestanden haben.

Kurssprecher Jonas Betz dankte in einer launigen Rede („Verdammt noch mal, wir haben’s geschafft!“) und mit einer Verbeugung allen, die an der Ausbildung beteiligt waren, sang seinen Mit-Absolventen ein Ständchen („Lebe deinen Traum!“) und forderte die Klassenbeste Kerstin Fischer von der GRN-Klinik Weinheim, die alle Prüfungen mit einer Eins bestanden hatte, zum Tanz auf, den beide mit ebenso viel Bravour absolvierten wie ihr Examen.

Als i-Tüpfelchen gestaltete die neu formierte BZG-Band unter Leitung des Pflegeberufe-Lehrers Klaus Graßhoff mit engagiert vorgetragenen Songs wie „Stand by me“ das Programm zur Abschlussfeier. zg

