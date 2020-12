289 aktive Fälle in unserer Region

Region.Eine Minderung der Coronainfizierten gibt es in Verbreitungsgebiet dieser Zeitung aktuell nicht. Auch am Mittwoch meldete das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises 289 aktive Fälle – genauso viel wie am Tag zuvor.

In Schwetzingen gibt es 46 aktive Fälle, in Oftersheim und Plankstadt jeweils 16, in Eppelheim 25, in Ketsch 33 und in Brühl sind 16 Menschen infiziert. Hockenheim hat mit 78 Infizierten den Höchstwert. In Altlußheim sind 19, in Neulußheim 9 und in Reilingen 31 Bürger betroffen. Von den neu gemeldeten verstorbenen Personen aus dem Rhein-Neckar-Kreis waren sechs männlich und eine weiblich. nina

Info: Eine Grafik gibt es online unter www.schwetzinger-zeitung.de

